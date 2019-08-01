Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil

Москва, 1 августа. Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.

Как сообщает портал ixbt.com, дело в том, что со времени появления стилус от Apple работал только с iPad, поэтому такое решение компании ознаменовало бы сильные изменения в философии.

Кроме того, эксперты считают, что новые смартфоны Apple получат более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в двух старших моделях и сдвоенную камеру у преемника iPhone XR.

Что касается цены, то предположительно преемник iPhone XS будет стоить от 999 долларов, модель, которая, придет на смену iPhone XS Max, будет оценена от 1099 долларов.

Как напоминает «Газета.ru», ранее стало известно, что Apple планирует оснастить iPhone сгибающимися дисплеями. Договор о поставках OLED-панелей американская корпорация собирается заключить с компанией LG.

Производство таких экранов LG начнет уже в этом квартале. Амбассадорами гнущихся дисплеев станут Samsung и Huawei, Apple последует их примеру только в 2020 году, пишут корейские СМИ.

Кроме того, аналитики из американской компании JP Morgan ожидают, что в будущем году на рынок выйдут сразу четыре модели iPhone. По данным экспертов, скорее всего, «яблочная» корпорация разработает три гаджета с OLED-дисплеями диагональю от 5,4 до 6,7 дюймов.

Кроме того, есть вероятность выпуска аппарата, который будет поддерживать сети 5G. Что касается других новшеств, отмечают аналитики, по крайней мере, два из четырех смартфонов будут оборудованы 3D-камерой, которая может использоваться в играх.