Туристы из России смогут получать визы в Шри-Ланку бесплатно

Коломбо, 1 августа. Власти Шри-Ланки отменили плату за визы для туристов из 48 государств, включая Россию, США, Австралию, Канаду и европейские страны. Об этом сообщила газета The Star.

Нововведение вступило в силу 1 августа. Визы граждане попавших в список стран смогут бесплатно получить в аэропорту по прилету. Ранее оформление документа для россиян стоило от 35 до 40 долларов США.

Издание отмечает, что мера будет действовать полгода, после чего правительство проведет оценку ее результатов. Решение отменить плату за визы обусловлено стремлением привлечь туристов после произошедших в апреле терактов. Тогда в результате атаки террористов погибли не менее 359 человек, свыше 600 пострадали. После терактов турпоток в страну упал на 70,8%.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что теракты организовали боевики, которые воевали на стороне запрещенной в России группировки «Исламское государство»11 в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.