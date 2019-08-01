Легкомоторный самолет разбился в Финляндии

Хельсинки, 1 августа. Легкомоторный самолет потерпел крушение в финском городе Тампере. Пилот воздушного судна погиб, сообщает Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

Инцидент произошел вечером 31 июля. Спасательная служба получила сообщение о крушении самолета около 21.00. Сообщается, что погибший был учеником летного училища. В момент крушения он выполнял тренировочный полет. Кроме него на борту воздушного судна никого не было.

После падения самолета аэропорт Тампере закрыли для приема рейсов на три часа. Самолет авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс из Будапешта, перенаправили в Турку.

Напомним, это уже не первое крушение легкомоторного самолета в Финляндии на текущей неделе. Так, 29 июля летательный аппарат разбился в районе реки Вуолийоки в Каяни. Пилот разбившегося самолета погиб.