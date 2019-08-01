Медведев поручил выявить умышленные поджоги для сокрытия нелегальной заготовки леса

Чита, 1 августа. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил провести проверки по выявлению намеренных поджогов для сокрытия нелегальной заготовки леса. Об этом премьер-министр заявил во время совещания в Забайкальском крае.

Уточняется, что такое поручение дано генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел.

Срок исполнения — 1 ноября текущего года.

Ранее председатель Кабмина поручил подготовить идеи и предложения по формированию лесопожарных центров в Дальневосточном федеральном округе. Создать такие центры предложил глава Красноярского края Александр Усс. Руководитель подчеркнул, что создание базы позволит хотя бы минимально перевести площади в зоне контроля в зону охраны. Медведев поддержал инициативу Усса.

Накануне российский президент Владимир Путин по результатам доклада главы МЧС дал указание министерству обороны подключиться к ликвидации сибирских пожаров.

Сибирь и несколько других российских регионов около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.