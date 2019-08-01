Украинские раскольники подают в суд из-за ликвидации УПЦ Киевского патриархата. События дня. ФАН-ТВ

Украинские раскольники идут в суд Битва раскольников в Незалежной из религиозного поля уходит в юридическое. Филарет, известный как глава так называемой УПЦ Киевского патриархата, подает в суд на Министерство культуры страны. Это связано с тем, что ведомство, по мнению Филарета, незаконно ликвидировало религиозную структуру. Напомним, что в прошлом году после объединения неканонических церквей на Украине появилась новая: киевская УПЦ вошла в состав так называемой ПЦУ. Затем патриарх Константинополя Варфоломей подписал для нее томос об автокефалии — в противовес украинской церкви уже московского патриархата. Однако Филарет от сделки в итоге отрекся, посчитав, что документ лишь ставит Украину в новую зависимость — на сей раз от Константинополя.

Twitter восстановил аккаунт дипломатов из РФ Американская соцсеть Twitter все-таки восстановила аккаунт Посольства России в Сирии. Накануне страница была заблокирована вслед за тем, как дипломаты раскритиковали организацию «Белые каски» — она известна распространением новостей о неизбирательных ударах российских ВКС по Идлибу, а также якобы химатаках сирийского правительства. Однако власти как России, так и Сирии не раз отвергали эти обвинения, уличив «Белые каски» в использовании постановочных фото и видео. В свою очередь действия Twitter МИД посчитал актом цензуры. Сама соцсеть, кстати, причины блокировки так и не назвала (да и сам инцидент вообще никак не комментировала).

Трамп предложил помочь с сибирскими пожарами Лесные пожары в Сибири, кажется, всерьез обеспокоили не только россиян. Президент США Дональд Трамп предложил коллеге Владимиру Путину помощь в борьбе с огненной стихией. Лидеры стран провели телефонные переговоры, и Кремль предложением Штатов пообещал воспользоваться при необходимости. Напомним, что ранее МЧС усилило наземную и воздушную группировки для тушения пожаров. Площадь огня в российских лесах уже охватила порядка 3 млн га, наиболее сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии. Сейчас в этих регионах действует режим ЧС.