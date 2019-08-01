Эксперты предложили использовать для борьбы с раком давно забытые лекарства

Москва, 1 августа. Ученые предложили использовать давно забытые лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний.

Размышлениями на тему эксперты делятся в статье, которая была размещена на портале 247wallst. Прежде всего, специалисты предлагают вспомнить о таком лекарстве, как метформин.

Несмотря на то, что этот препарат используется для лечения диабета, ученые напомнили, что за последние 40 лет было проведено почти 4500 исследований возможного влияния препарата на рак.

«Пока непонятно, как лекарство действует против рака, однако, возможно, в будущем оно окажется эффективным инструментом в борьбе с некоторыми видами рака», — говорится в научной статье.

Еще один старый препарат, который может бороться с раком — антибиотик росоксацин, используемый, прежде всего, для лечения бактериальной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.

Кроме того, специалисты не исключают, что с онкологией можно бороться при помощи противогрибкового средства клинохинола и средства для лечения утреннего недомогания талидомида.

Как напоминает «Газета.ru», в июне врачи-онкологи назвали способы выявления рака на ранней стадии и рассказали о том, какие анализы лучше сдать во время общей диспенсеризации.

Для того, чтобы выявить онкологические заболевания, нужно регулярно сдавать определенные анализы: в частности, речь идет об УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопию, а женщинам важно не забывать посещать и маммолога.