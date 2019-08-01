СК выявил еще два убийства в деле «пенсионерки-потрошительницы» из Хабаровска

Хабаровск, 1 августа. Сотрудники СУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю направили в прокуратуру для одобрения обвинительного заключения дело 80-летней пенсионерки, которую подозревают в убийстве трех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщил во время пресс-конференции в четверг начальник краевого СУ СК РФ Евгений Долгалев.

По его словам, пожилую женщину из поселка Березовка обвиняют в убийстве трех лиц и надругательстве над их телами.

В конце января текущего года на улице в населенном пункте Березовка были найдены части тела мужчины. В течение 24 часов специалисты установили личность погибшего, которым оказался 52-летний мужчина, снимавший комнату у 80-летней пенсионерки. Женщина созналась в убийстве, ее арестовали, пишет АиФ.ru.

Во время следственных мероприятий стало известно про еще два убийства. Согласно информации следствия, в 2005 году на фоне ссоры по пустяковому поводу обвиняемая зарубила топором восьмилетнюю девочку, жившую с ней в одном доме. Кроме того, весной 2013 года таким же способом она убила свою 77-летнюю приятельницу за то, что та «вела себя высокомерно». По результатам экспертизы женщина признана вменяемой.