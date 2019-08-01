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Россия

Военные намерены за пять дней потушить пожары в Сибири

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Военные намерены за пять дней потушить пожары в Сибири

Москва, 1 августа. Минобороны России планирует в течение пяти дней потушить очаги пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири.

Первые полеты задействованная в тушении пожаров военная авиация начнет сегодня в 10.00 по местному времени (06.00 по Москве). Исходя из известных на 31 июля данных, военные рассчитывают потушить очаги пожаров за пять суток. Но не исключено, что этот срок будет увеличен. Об этом со ссылкой на источник в министерстве обороны сообщила газета «Известия».

В Красноярском крае для ликвидации возгораний будет задействовано 10 самолетов Ил-76 и столько же военно-транспортных вертолетов.

Ранее стало известно, что экипажи Ил-76 приступили к перебазированию в аэропорт города Красноярск. Самолеты вылетели с аэродромов в Ростовской, Оренбургской, Тверской, Брянской, Ивановской, Псковской и Ульяновской областях. Их экипажи имеют опыт тушения природных пожаров, отметили в Минобороны.

В Красноярск для организации работы подразделений министерства обороны по тушению лесных пожаров также прибыл заместитель руководителя ведомства Дмитрий Булгаков.

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Источник: Известия
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