Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank

Москва, 1 августа. Сбербанк совершил сделку по продаже турецкой дочерней компании Denizbank финансово-кредитной организации Emirates NBD (Дубай). Об этом сообщает пресс-служба российского банка.

По имеющимся данным, Emirates NBD купили 99,85% акций учреждения DenizBank A.Ş. Отмечается, что денежная прибыль от этой сделки составила примерно 148 миллиардов рублей. Ожидается, что доходы Сбербанка по МСФО увеличатся более чем на 11 миллиардов рублей.

Сбербанк и Emirates NBD в середине весны 2019 года подписали обновленный договор о продаже 99,85% акций Denizbank. В итоге, как отмечалось, крупнейшая банковская организация РФ продает свою «дочку» за 15,48 миллиарда турецких лир.

Ожидалось, что сделка будет завершена во втором квартале 2019 года, но все необходимые разрешения от регуляторов были получены лишь к концу июня. Глава Сбербанка Герман Греф в середине прошлого месяца сообщал, что финансово-кредитное учреждение закроет сделку до конца июля. По его словам, решение о продаже было связано с рестрикциями, которые были введены против российской кредитной организации в части ее международного присутствия. Он подчеркивал, что сделка позволит Сбербанку «больше сосредоточиться на развитии экосистемы» организации в стране.