Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

35
0 Оставить комментарий

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Москва, 1 августа. Кабинет министров Российской Федерации выделил свыше 15,5 млрд рублей на социальное развитие пяти регионов Дальнего Востока (ДФО) в 2019-2021 годах. Соответствующий документ размещен в четверг на сайте правительства России.

Отмечается, что деньги из федерального бюджета предназначены для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Якутии, Приморье, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

Уточняется, что в текущем году на эти цели выделяется 9,87 млрд рублей, в будущем — 2,4 млрд рублей, а в 2021 году — 3,26 млрд рублей.

Дополнительное финансирование позволит ускорить возведение инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе, следует из документа.

Накануне правительство РФ выделило 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров