Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Москва, 1 августа. Кабинет министров Российской Федерации выделил свыше 15,5 млрд рублей на социальное развитие пяти регионов Дальнего Востока (ДФО) в 2019-2021 годах. Соответствующий документ размещен в четверг на сайте правительства России.

Отмечается, что деньги из федерального бюджета предназначены для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Якутии, Приморье, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

Уточняется, что в текущем году на эти цели выделяется 9,87 млрд рублей, в будущем — 2,4 млрд рублей, а в 2021 году — 3,26 млрд рублей.

Дополнительное финансирование позволит ускорить возведение инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе, следует из документа.

Накануне правительство РФ выделило 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.