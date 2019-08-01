Легковой автобус протаранил Kia Soul в Иркутске, два человека погибли

Иркутск, 1 августа. Автобус Zhong Tong лоб в лоб столкнулся с иномаркой Kia Soul. Инцидент произошел на плотине ГЭС в Иркутске.

Автобус двигался из Октябрьского в сторону Свердловского района. В нем находились 10 пассажиров. По неустановленной пока причине водитель автобуса выехал на встречную полосу, где протаранил легковой автомобиль Kia Soul. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду искореженного металла, а автобус перевернулся.

В ДТП погибли 27-летняя пассажирка автобуса и 31-летняя девушка-водитель иномарки. Отмечается, что у нее остался 4-летний сын.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, движение на участке затруднено.

Ранее пассажирский автобус King Long перевернулся на трассе в Башкирии. На его борту находились 39 пассажиров. Инцидент произошел в районе населенного пункта Ирныкши в Архангельском районе. Погибли пять человек, еще пять пострадали.