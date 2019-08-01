США продлили ограничения на ядерную программу Ирана

Вашингтон, 1 августа. Американская администрация продлила в среду действие введенных ранее США ограничительных мероприятий на ядерную программу Ирана.

Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Это, как считают в Вашингтоне, помешает Тегерану создать ядерную бомбу.

«Сегодняшние действия помогут сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения оружия массового уничтожения, ограничить способность Ирана сократить свое «время прорыва» до ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Американские дипломаты считают, что иранские власти своей ядерной программой якобы «шантажируют» мировое сообщество, в связи с чем Штаты продолжать оказывать давление на Тегеран.

Как напоминает «Газета.ru», накануне власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.