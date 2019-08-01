МВД предложило льготы желающим получить российское гражданство украинцам

Москва, 1 августа. МВД России предложило предоставить дополнительные льготы желающим получить российское гражданство гражданам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил министерству проанализировать правоприменительную практику предоставления в упрощенном порядке гражданства РФ и внести, при необходимости, предложения по предоставлению желающим приобрести его гражданам Украины дополнительных преференций.

«МВД России представлен доклад президенту РФ по вопросу предоставления гражданам Украины дополнительных преференций для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке», — цитирует сообщение кабмина РИА Новости.

В докладе также содержатся предложения по дальнейшему совершенствованию российского законодательства о гражданстве, которые необходимо обсудить с членами разрабатывающей Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы рабочей группы, отметили в правительстве. Позже предложения должны будут пройти согласование с заинтересованными госорганами.

Президент России 7 июля подписал указ, согласно которому проживающие на территории Донецкой и Луганской областей Украины украинцы могут в упрощенном порядке получать гражданство России, свидетельство о предоставлении временного убежища или удостоверение беженца. Мера также распространяется на имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в России лиц без гражданства.

Ранее телеканал «360» сообщил, что украинские власти планируют препятствовать процессу получения жителями Донбасса российских паспортов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киеву необходимо принять конкретные меры, чтобы этот процесс максимально усложнился или прекратился.