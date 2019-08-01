СМИ сообщают, что Порошенко обратился к лоббистам США для защиты от уголовных дел

Киев, 1 августа. Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистам для защиты от уголовных дел, которые против него возбудили на Украине. Об этом сообщают «Вести Украина» со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, с начала года на Украине изменилась ситуация в отношении уголовных дел против Порошенко. Раньше в окружении пятого президента считали, что никаких правовых последствий для него не будет, однако позже стало ясно, что уголовное преследование усилилось.

Петр Порошенко, находясь в Турции, обратился за помощью к лоббистским компаниям из США, в частности к BGR group, заявили журналисты. Источник «Вести Украина» подчеркнул, что в окружении экс-президента достаточно серьезно воспринимают происходящее в Государственном бюро расследований.

«Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — подчеркнул источник.

Украинский политолог Алексей Якунин заявил, что Порошенко может уехать на лечение в Лондон. Именно там находится часть его окружения. Таким образом, может повториться «сценарий Саакашвили», однако, в этом случае проблематично будет защищать бизнес-активы, которые находятся внутри страны, отметил политолог.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал мнение, что Петр Порошенко может не вернуться на родину. По его словам, перед отъездом экс-президент страны обналичивал в банке «полтонны стодолларовых денег».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что между представителями Порошенко и действующего президента страны Владимира Зеленского ведутся переговоры по передачи части бизнес-активов. Якобы такая сделка позволит экс-президенту Украины получить иммунитет.

«Понятное дело, что это будет делаться через офшоры, непублично, формально Зеленский этим владеть не будет, но в действительности будет»,— считает Охрименко.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. К власти пришла оппозиция. Жители юго-востока Украины не признали результаты государственного переворота и объявили о независимости, так появились ДНР и ЛНР. Киев ввел на их территорию войска, в стране началась гражданская война, сообщает «Газета.ru».

Петр Порошенко пришел к власти в результате победы на выборах президента 7 июня 2014 года. Он неоднократно заявлял, что остановит кровопролитный конфликт в Донбассе, однако гражданская война продолжается до сих пор. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек, сообщает ООН.

На Украине против Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. Политика обвиняют в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, в неуплате налогов, а также в легализации преступных доходов.