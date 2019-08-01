Эксперты назвали страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы

Москва, 1 августа. Эксперты портала AirHelp составили антирейтинг государств мира, где чаще всего происходят задержки или отмены авиационных рейсов.

Исследование проводилось в 15 странах, в которые чаще всего летают жители России, были проанализированы данные о перелетах, совершенных в период с 31 марта по 15 июня текущего года.

Оказалось, что чаще всего проблемы с перелетами возникают в Поднебесной: за 2,5 месяца более 135 тысяч рейсов (почти треть от всех) вылетели из аэропортов Китая с задержкой как минимум в 15 минут или вовсе были отменены.

На втором месте антирейтинга – Федеративная Республика Германия, где проблемы возникают с каждым четвертым авиационным рейсом, на третьей строчке топа – Греция (проблемы возникают у 24% всех полетов).

Что касается стран, где рейсы чаще всего улетают вовремя, то это – бывшие республики, входившие в состав Советского Союза: Белоруссия (проблемы возникают у 6% рейсов), Молдавия (9%) и Казахстан (12%).

Как напоминает «Газета.ru», в мае эксперты из международной компании AirHelp проанализировали качество и скорость работы авиакомпаний и аэропортов по всему миру и составили соответствующий рейтинг авиационной отрасли.

В России лучшим аэропортом признали «Шереметьево», а первое место в рейтинге авиакомпаний занял «Аэрофлот».

Аналитики также исследовали воздушные гавани во всем мире и пришли к выводу, что международный аэропорт «Хамад» в Катаре является самым лучшим по качеству обслуживания и пунктуальности.

Лучшими авиаперевозчиками признаны «Авиалинии» Катара, «American Airlines», «Aeromexico», «SAS Scandinavian Airlines» и «Qantas».