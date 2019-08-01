Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон

Пекин, 1 августа. Китайская корпорация Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 Pro, специалисты называют его самым мощным в мире. Об этом сообщает GizChina.
Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Его тактовая частота достигает 2,96 ГГц. Кроме того, Black Shark 2 Pro имеет 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Одной из главных особенностей смартфона стала усовершенствованная система жидкостного охлаждения.
Устройство имеет встроенный в экран сканер отпечатка пальца и AMOLED дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей, диагональю 6,39 дюйма и скоростью отклика 34,7 миллисекунды. Основная камера гаджета представлена двумя модулями 48+12 Мп, фронтальная имеет разрешение 20 Мп.
Black Shark 2 Pro hit the 200,000 registrations mark within 24 hours #BlackShark2Pro #BlackShark #news https://t.co/VnXpshh3Ew pic.twitter.com/9R0qPEQXJz— Giz China (@Gizchina) 31 июля 2019 г.
Смартфон комплектуется аккумулятором емкостью 4000 мАч и имеет функцию быстрой зарядки. В устройство добавлена устраняющая мерцание дисплея технология DC Dimming 2.0 и отвечающая за распознавание силы нажатия на дисплей технология Magic Press 2.0. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Продажи Black Shark 2 Pro стартуют 2 августа. Смартфон со встроенной памятью 128 ГБ будет стоить 435 долларов (около 27,5 тысячи рублей). Цена на версию с 256 ГБ памяти составит 508 долларов (около 32 тысяч рублей).