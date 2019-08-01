Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон

Пекин, 1 августа. Китайская корпорация Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 Pro, специалисты называют его самым мощным в мире. Об этом сообщает GizChina.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Его тактовая частота достигает 2,96 ГГц. Кроме того, Black Shark 2 Pro имеет 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Одной из главных особенностей смартфона стала усовершенствованная система жидкостного охлаждения.

Устройство имеет встроенный в экран сканер отпечатка пальца и AMOLED дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей, диагональю 6,39 дюйма и скоростью отклика 34,7 миллисекунды. Основная камера гаджета представлена двумя модулями 48+12 Мп, фронтальная имеет разрешение 20 Мп.

Смартфон комплектуется аккумулятором емкостью 4000 мАч и имеет функцию быстрой зарядки. В устройство добавлена устраняющая мерцание дисплея технология DC Dimming 2.0 и отвечающая за распознавание силы нажатия на дисплей технология Magic Press 2.0. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Продажи Black Shark 2 Pro стартуют 2 августа. Смартфон со встроенной памятью 128 ГБ будет стоить 435 долларов (около 27,5 тысячи рублей). Цена на версию с 256 ГБ памяти составит 508 долларов (около 32 тысяч рублей).