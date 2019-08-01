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Замминистра обороны РФ прибыл в Красноярск из-за лесных пожаров

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Замминистра обороны РФ прибыл в Красноярск из-за лесных пожаров

Красноярск, 1 августа. В Красноярск для организации работы подразделений министерства обороны по тушению лесных пожаров прибыл заместитель руководителя ведомства Дмитрий Булгаков.

Как передает «Газета.ru», замминистра обороны проведет в краевом центре совещание с командованием Центрального военного округа, представителями спасательного ведомства, а также членами регионального правительства.

Напомним, что российское оборонное ведомство предоставило военно-транспортные самолеты Ил-76 для тушения лесных пожаров в Сибири — десять транспортников будут переброшены в Красноярск из нескольких регионов России.

Добавим, что площадь лесных пожаров в России составляет почти три миллиона гектаров, в связи с этим режим МС был введен в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

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