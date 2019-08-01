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Трамп и Путин обсудили вопросы торговли по телефону

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Трамп и Путин обсудили вопросы торговли по телефону

Вашингтон, 1 августа. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы торговли и природные пожары в Сибири во время телефонного разговора в среду. Об этом по итогам беседы глав государств сообщил Белый дом.

«Лидеры также обсудили торговлю между двумя странами», — говорится в сообщении.

Трамп также выразил президенту России обеспокоенность по поводу «причиняющих страдание Сибири» масштабных лесных пожаров.

В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Президенты договорились продолжать контакты, как в телефонном формате, так и при личных встречах.

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Источник: ТАСС
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