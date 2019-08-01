Гидрометцентр РФ предупредил россиян об аномально холодном августе

Москва, 1 августа. Синоптики рассказали об аномально холодном августе.

По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимира Тищенко, в большинстве районов Северо-Западного округа и на севере Южного округа, а также в Центральном федеральном округе начало августа будет холоднее обычного, в середине месяца погода вернется к своим средним значениям.

Так, в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, а ночные плюс 15 градусов, однако первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. В Приволжском федеральном округе температура также будет ниже нормы.

На востоке Ямало-Ненецкого и Ханты- Мансийского автономного округа, а также в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье и Сибирском федеральном округе погода будет теплее обычного.

На черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму дневная температура будет составлять от 25 до 30 градусов тепла, эти показатели близкие к обычным, передает «Российская газета».

Как сообщает телеканал «360», ухудшение погоды в августе связано с тем, что над территорией страны находится циклон, приносящий только холодный воздух.

Синоптики также прогнозируют, что август станет самым стабильным месяцем в столичном регионе. Прогнозируется дожди и отсутствие шквального ветра.