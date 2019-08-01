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Россия

Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

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Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

Москва, 1 августа. С наступлением последнего летнего месяца граждан Российской Федерации ожидает ряд нововведений, которые касаются многих.

Во-первых, уже сегодня, впервые за три года, в стране будут проиндексированы пенсии для работающих пенсионеров. При этом, как уточнили в Пенсионном фонде России, никаких заявлений подавать не надо, перерасчет будет осуществлен автоматически.

При этом в ПФР заранее предупредили, что в августе 2019 года выплаты увеличатся не больше чем на три пенсионных балла, иначе говоря — максимальная прибавка составит 244,47 рубля, сообщают «Известия».

Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

Во-вторых, в августе в ежемесячных платежках за ЖКХ появится новая строчка и только в семи регионах России, где будет опробовано новшество – Петербурге и Подмосковье, а также в Ленинградской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях.

Речь идет о законе о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций, который вступает в силу с четвертого числа. Предполагается, что новый закон позволит переложить часть нагрузки в случае ЧС на страховщиков, передает RT.

В-третьих, во второй декаде последнего летнего месяца в России начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу.

Так, с 19 августа пассажиры смогут ввезти в страну в ручной клади и багаже не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без соответствующих сертификатов. 

Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.

К слову, закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будет начисляться заработная плата, действует еще с 2014 года, однако до сих пор на законодательном уровне не была прописана ответственность работодателей, информирует телеканал 360.

Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

В-пятых, уже со следующей недели в России вступают в силу поправки в административный и уголовный кодексы, которые предусматривают ответственность за попытки помешать работе медиков.

В-шестых, желающим оформить ипотечные каникулы с августа больше не нужно будет платить государственную пошлину за то, чтобы внести изменения в единый государственный реестр недвижимости.

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Источник: Известия
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