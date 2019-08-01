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В США решили снизить зависимость от соцсетей

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В США решили снизить зависимость от соцсетей

Вашингтон, 1 августа. Конгресс США рассмотрит направленный на борьбу с зависимостью от соцсетей законопроект. Инициативу подготовил сенатор от штата Миссури Джош Хоули.

Законопроект предполагает введение запрета на вызывающие у пользователей привыкание функции. К таковым автор инициативы отнес автоматическое воспроизведение роликов в сервисе YouTube и бесконечные ленты новостей в соцсетях Twitter, Instagram, Facebook и Snapchat.

Автор инициативы отмечает, что некоторые сервисы и платформы эксплуатируют человеческую психологию и физиологию мозга. Такие ресурсы, играя на физиологических и психологических уязвимостях, мешают свободному выбору, отмечается в законопроекте.

Инициатива также предлагает установление соцсетями лимита потребления контента по полчаса в день.

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Источник: Business Insider
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