Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником США вне НАТО

Вашингтон, 1 августа. Американский президент Дональд Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником США вне блока НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп принял это решение в соответствии с полномочиями, которые есть у него, как у президента США.

Напомним, что в мае этого года американский президент уведомил Конгресс США о планах принять такое решение. По его словам, это позволит укрепить сотрудничество США и Бразилии.

Ранее американский президент прокомментировал решение президента Бразилии Жаира Болсонару назначить послом страны в США своего сына Эдуарду Болсанару. Трамп подчеркнул, что очень рад этому назначению. Он назвал сына президента Бразилии выдающимся.

После этого президент Бразилии Жаир Болсонару в шутку заявил, что все больше влюбляется в американского лидера.