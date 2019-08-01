Аэропорт Сардинии вернул 10 тонн песка и камней на пляжи

Рим, 1 августа. Десять тонн камней и морского песка, которые в течение многих лет туристы пытались вывезти с курортов Сардинии, вновь вернулись на побережье благодаря аэропорту Олбии. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Изумрудный берег на севере острова Сардиния известен фешенебельными отелями и белым вулканическим песком на пляжах. Курорт годами страдает от туристов и дельцов, которые пытаются вывести ценный грунт.

За контрабанду положены штрафы. Год назад туриста оштрафовали на тысячу евро за попытку вывезти бутылку с песком. Но многих туристов штрафные санкции не останавливают. Директор охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне отметил, что чаще всего у них конфискуют пол-литровые бутылки с песком.

«Несколько месяцев назад нам позвонили из аэропорта Олбии. Они нас предупредили, что на их складах лежит весь песок, камни и ракушки, которые на протяжении многих изымались из чемоданов туристов, покидающих остров», — сообщил Навоне.

Руководство морского курорта не сразу осознало, что речь идет о 10 тоннах накопившегося в аэропорту ценного груза.

С помощью природоохранной полиции и геологов из университета Кальяри власти региона определили два места, которые подходят для конфискованного песка. В итоге его распределили пляжем Порто-ди-Сан-Паоло и островом Таволара.