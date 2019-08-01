В США считают, что ракетные испытания в КНДР не нарушают обещание Ким Чен Ына

Вашингтон, 1 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что ракетные испытания в КНДР не нарушают обещание главы Северной Кореи Ким Чен Ына о денуклеаризации.

С заявлением на тему помощник Дональда Трампа выступил во время интервью телеканалу Fox Business, правда, уточнив, что от северокорейского вождя надо добиться ответа о начале встреч между рабочими группами.

«Пуск этих ракет не нарушает обещание, которое Ким Чен Ын дал президенту касательно межконтинентальных баллистических ракет», — констатировал советник американского президента.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа.

Добавим, что в конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын провел у демаркационной линии в Пханмунджоме «удивительную» и «историческую» встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как тогда сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи, высшие руководители двух стран обменялись «историческими рукопожатиями» через 66 лет после заключения Корейского соглашения о перемирии.

Лидеры США и КНДР обсудили «ослабление напряженности на Корейском полуострове», совершение кардинального поворота, прекращение «постыдных отношений», а также вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие обеспокоенность.