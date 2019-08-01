Вооруженный ножом турист смог отбиться от гризли в Канаде

Оттава, 1 августа. Вооруженный ножом турист сумел отбиться от медведя гризли в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщил телеканал CTV.

Нападение медведя произошло в 180 км к северо-востоку от горда Пауэл-Ривер в минувший понедельник. На одной из лесных троп на мужчину набросился хищник, отбиваться от которого туристу пришлось походным ножом. Мужчина сумел нанести медведю несколько резаных ран, после чего гризли убежал.

Турист получил серьезные травмы, но смог самостоятельно добраться до ближайшего лагеря. Там ему оказали медицинскую помощь и вызвали спасателей. Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время специальные службы пытаются выследить напавшего на человека хищника. В Канаде после подобных инцидентов диких животных всегда убивают, чтобы исключить повторные нападения.

В июне зоологи отловили забредшего в Норильск белого медведя, сообщило RT. Специалисты отметили, что пойманной медведице около года. По состоянию здоровья животное было нельзя выпустить в дикую природу, поэтому медведицу поместили в красноярский парк «Роев ручей».