ПЗРК «Верба» оснастят системой прицеливания с элементами дополненной реальности

Москва, 1 августа. Российские инженеры оснастят переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» системой прицеливания с элементами дополненной реальности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Боевые расчеты ПЗРК объединят в боевую сеть, которая будет управляться в режиме реального времени. Это позволит командиру взвода или батареи распределять боевые цели между расчетами со своего рабочего места, а солдаты смогут видеть местоположение цели и ее параметры на экране.

Портативная радиолокационная станция будет определять текущую воздушную обстановку, а также информацию по назначенной цели. Стрелок-зенитчик будет информирован о приближении цели до того, как она войдет в поле зрения.

Напомним, ПЗРК «Верба» создан для уничтожения оперативно-тактической авиации, ударных вертолетов, самолетов, крылатых ракет и БПЛА. Он может поражать малозаметные цели на высотах от 10 метров до 4,5 километрах. Дальность «Вербы» составляет от 500 метров до 6,5 километров.

Отмечается, что боевые подразделения, оснащенные «Вербами», будут укомплектованы машиной управления командира взвода и машиной отделения стрелков-зенитчиков, с помощью которой можно вести разведку целей, а также уничтожать их самонаводящимися ракетами.

Напомним, что индийские вооруженные силы закупят российские средства ПВО малой дальности на сумму в 1,5 миллиарда долларов.