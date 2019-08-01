Москва, 1 августа. Врачи рассказали, чем опасно летнее похолодание и посоветовали следить за артериальным давлением, чтобы сохранить здоровье.

«Погода сейчас очень коварная. Самая важная рекомендация — не простывать и одеваться по погоде», — цитирует врача-терапевта Людмилу Лапу РИА Новости.

По ее словам, если человек чувствует дискомфорт, ему лучше потратить 1-2 дня на посещение врача и вылечиться, а не ходить на работу. Перепады температуры не страшны для здоровых людей, но для тех, кто начинает заболевать, они могут грозить негативными последствиями, отметила врач.

В группе риска находятся страдающие хроническими заболеваниями (бронхит, тонзиллит, бронхиальная астма и гайморит) люди. Из-за понижения температуры могут происходить опасные для страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями россиян перепады давления.

«Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно», — подчеркнула Лапа.

Врач-терапевт Екатерина Иванова отметила, что попадающим в группу риска людям необходимо измерять артериальное давление дважды в день. Нужно не переутомляться и сразу обращаться к врачу при недомогании.

Для укрепления иммунитета специалисты рекомендуют проходить иммунокоррекцию. Употреблять с этой целью как можно больше фруктов можно не всем, так как они являются аллергенным продуктом.

Ранее Газета.ru сообщила, что ночь на 4 августа в Москве станет одной из самых холодных на неделе. Температура воздуха не поднимется выше девяти градусов.