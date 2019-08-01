Минобороны направило самолеты для тушения пожаров в Красноярск

Москва, 1 августа. Самолеты Ил-76 министерства обороны отправились для тушения лесных пожаров в Красноярск. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Экипажи Ил-76 Военно-транспортной авиации приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации в аэропорт города Красноярск... По маршруту следования летчики ВТА преодолеют более 4 тысяч километров», — говорится в сообщении.

Самолеты вылетели с аэродромов в Ростовской, Оренбургской, Тверской, Брянской, Ивановской, Псковской и Ульяновской областях. Их экипажи имеют опыт тушения природных пожаров, отметили в Минобороны.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Красноярский край для тушения природных пожаров будет направлено 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации. Вся техника имеет специальные водосливные устройства.

В Красноярском крае и Иркутской области горят более миллиона гектаров леса. Общая площадь лесных пожаров в стране достигла 2,7 миллиона гектаров, режим ЧС действует в четырех регионах России. В среду президент РФ Владимир Путин поручил военному ведомству помочь в тушении пожаров​​​.