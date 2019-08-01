Кедми считает, что антироссийская политика приведет США к катастрофе

Москва, 1 августа. Антироссийская политика США является неестественной для Вашингтона, поэтому она может привести страну к катастрофе. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, Штаты никогда не были империей и не понимают, что это такое. Кедми подчеркнул, что у США нет объективной базы для этого.

«Америка по своей природе и сути – не империя», — заявил Кедми.

Он причислил к империям Великобританию, Турцию, Иран и Францию.

Кедми считает, что политика мировой гегемонии, которую проводят Штаты после 1991 года, противоестественна. По его словам, попытки сделать из США мировую империю являются фатальной ошибкой. Это стало ясно в 2019 году. Эксперт подчеркнул, что антироссийская риторика США является политическим интересом определенных кругов внутри страны. Такая политика отличается от настоящих интересов Вашингтона в мире.

Израильский эксперт отметил, что национальные интересы страны можно определить в соответствии с естественным развитием страны и интересами народа или вопреки естественным интересам. Последнее приведет страну к катастрофе, считает экс-глава «Натива».

«Сегодня противодействие и откровенно враждебная политика США [к России] – противоестественный интерес», — подчеркнул Кедми.

Ранее экс-глава «Натива» объяснил, почему Штаты пугает существование России. По его словам, в Вашингтоне вынуждены догонять Россию и Китай в сфере создания основных видов стратегических вооружений. Поэтому американцы видят угрозу просто в существовании России, отметил Кедми.