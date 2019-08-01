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Посольство РФ в США сообщило, когда тело боксера Дадашева доставят в Москву

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Посольство РФ в США сообщило, когда тело боксера Дадашева доставят в Москву

Вашингтон, 1 августа. Тело скончавшегося в США из-за полученных во время поединка травм боксера Максима Дадашева доставят в Москву к полудню 1 августа. Об этом в среду сообщило посольство России в США.

В диппредставительстве отметили, что оказали родственникам погибшего необходимое консульское содействие в репатриации тела.

«Прибытие самолета в Москву ожидается к полудню 1 августа. Выражаем семье и близким Максима наши глубочайшие соболезнования», — говорится в сообщении дипмиссии.

В ночь на 20 июля Дадашев вышел на ринг в Оксон- Хилле (США, штат Мэриленд) на бой за звание обязательного претендента на чемпионский пояс в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, и команда спортсмена решила остановить поединок.

После боя Дадашеву стало плохо. Боксер потерял сознание, его доставили в больницу в критическом состоянии. У Дадашева диагностировали тяжелый отек мозга. Боксеру провели трепанацию черепа, но 23 июля команда заявила о смерти спортсмена.

Ранее Газета.ru сообщила, что церемония прощания с Дадашевым состоится в Санкт-Петербурге 4 августа.

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Источник: ТАСС
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