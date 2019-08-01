Скабеева высмеяла предложившего отнять Ростов-на-Дону сторонника Зеленского

Москва, 1 августа. Телеведущая Ольга Скабеева высказалась о пожелавшем отнять Ростов-на-Дону будущем депутате Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жане Беленюке. Заявление прозвучало в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1».

В телеэфире показали отрывок интервью Беленюка, в котором политик ответил «Украина» на вопрос о значении словосочетания «от Сана до Дона». Сторонник Зеленского пояснил, что знает, что на реке Дон расположен Ростов-на-Дону. Он уточнил, что «украинский Ростов-на-Дону» является его желанием.

Скабеева напомнила, что Беленюк завоевал серебряную медаль по греко-римской борьбе на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и отметила, что он «не первый» и «не радикал».

«Спортсмен олимпийский, он практически призер-чемпион Рио-де-Жанейро. Не правый, не радикал, новая команда, новый президент, приятная логика и риторика», — иронически заметила Скабеева.

Беленюк стал серебряным призером соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он также является заслуженным мастером спорта Украины и чемпионом мира и Европы. В избирательном списке партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Беленюк находится под десятым номером.

Ранее Газета.ru сообщила, что Беленюк прокомментировал свое решение стать депутатом Верховной рады. По словам спортсмена, Зеленский и его команда увидели в борце человека, который имеет силы для положительных изменений ситуации в украинском спорте. По его словам, быть недовольным легче, чем взять на себя ответственность.