«Король Лев» собрал в мировом прокате миллиард долларов

Москва, 1 августа. Фильм студии Disney «Король Лев» заработал миллиард долларов в мировом прокате за 19 дней. Это уже четвертый проект студии, достигший таких результатов в этом году.

Как сообщается, ремейк знаменитого мультфильма 1994 года собрал в американском прокате 360,9 миллионов долларов. Еще 638,5 миллионов долларов фильм получил за рубежом.

До «Короля Льва» миллиард долларов сумели заработать «Аладдин» Гая Ричи, «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Последний фильм собрал 2,79 миллиарда долларов, став самой успешной картиной в истории, пишет телеканал «360».

В этом году студия Disney выпустит еще три крупных премьеры: «Малефисента: Владычица тьмы» (17 октября), «Холодное сердце 2» (28 ноября) и «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» (19 декабря).

Ранее сообщалось, что режиссер ремейка «Короля Льва» все же спрятал в картине одну «настоящую», не нарисованную сцену. Об этом он написал в своем Twitter. По его словам, из 1490 сцен, созданных аниматорами, восход над саванной является настоящим кадром.

«Король Лев» является дословным ремейком одноименного мультфильма Disney 1994 года. Картина рассказывает про львенка королевских кровей Симбу, который был вынужден отправиться в изгнание после убийства его отца. Принципиальным отличием нового фильма от оригинала стало засилье компьютерной графики, которая пришла на смену рисованной анимации, передает «Газета.ру».