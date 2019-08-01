Зариф прокомментировал решение США внести его в санкционный список

Тегеран, 1 августа. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал решение властей США внести его в санкционный список.

«Причина, по которой США внесли меня, заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире», — заявил Зариф.

Он иронично поблагодарил власти США за то, что его считают угрозой своей повестке.

Зариф подчеркнул, что американские санкции не окажут на него и его семью никакого негативного влияния, поскольку у него нет собственности, а также никаких интересов за пределами Ирана.

Представитель администрации США заявила журналистам, что Штаты будут оказывать максимальное давление на Иран, пока власти этой страны «не прекратят безрассудную внешнюю политику, угрожающую США и союзникам».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что решение США ввести санкции против Зарифа является неразумным.

«Нельзя вводить санкции против того, с кем необходимо вести диалог и договариваться», — заявил Цеков в беседе с RT.

Напомним, отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в Оманском заливе нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Сourageous подверглись атакам. Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к нападениям. В качестве «доказательства» была представлена видеозапись, на которой якобы изображены члены КСИР, снимающие с одного из танкеров бомбу. При этом на их форме нет опознавательных знаков. Эти «доказательства» вызывают сомнения в МИД РФ и в Европе.