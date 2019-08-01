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Рекорды «Маши и медведя» в Совфеде назвали ответом на информационную войну против РФ

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Рекорды «Маши и медведя» в Совфеде назвали ответом на информационную войну против РФ

Москва, 1 августа. Набравший 50 миллиардов просмотров на YouTube сериал «Маша и медведь» является лучшим ответом на информационную войну, развязанную против России, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В среду стало известно, что серия «Маша плюс каша» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube. При этом официальный YouTube-канал мультсериала, насчитывает более 24 миллионов подписчиков, а общее количество просмотров контента достигло 50 миллиардов.

По мнению Клинцевича, набравший 50 миллиардов просмотров российский сериал является «лучшим ответом на информационную войну, развязанную против России». 

«Вывод очевиден: свободное творчество талантливых людей — патриотов России — лишь многократно умножает ее «мягкую силу», за которой будущее. Этому творчество должен быть дан полный простор»,  — подчеркнул сенатор.

Рекорды «Маши и медведя» в Совфеде назвали ответом на информационную войну против РФ

Мультсериал «Маша и Медведь» вышел на экраны в 2009 году. За это время мультфильм завоевал любовь зрителей во всем мире. Мультфильм переведен на 36 языков, его показывают более чем в 100 странах. Эпизод «Маша плюс каша» занимает четвертую строчку в списке самых просматриваемых роликов на YouTube. 

В январе серия «Маша плюс каша» вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube, передавал телеканал «360»

Рекорды «Маши и медведя» в Совфеде назвали ответом на информационную войну против РФ

Отметим, популярность российского мультика ранее вызвала негодование на Украине. Украинская писательница Лариса Ницой обрушилась с критикой на киевские власти за то, что те на государственном уровне до сих пор не запретили опасный российский мультфильм «Маша и медведь».

По мнению писательницы, мультсериал является стратегическим оружием «русского мира».

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