Лавров может посетить Ирак в октябре

Москва, 1 августа. Предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Багдад обсудили посол РФ в Ираке Максим Максимов и глава европейского департамента министерства иностранных дел Ирака Али Шамрана Хаджема. Об этом говорится в распространенном МИД Ирака заявлении.

«В ходе встречи состоялось обсуждение двусторонних отношений между двумя дружественными странами. Была затронута (тема – ред.) предстоящего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Багдад в октябре», — говорится в сообщении.

Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади ранее заявлял, что Лаврова ждут в Багдаде в 2019 году. Но МИД России не называл дат визита. Иракское внешнеполитическое ведомство отмечает, что участники переговоров обсудили возможность заключения соглашения об освобождении от необходимости получения въездной визы владельцев дипломатических паспортов.

Ранее Газета.ru сообщила, что, по словам зампостпреда России при ООН Владимира Сафронкова, Ирак не планирует «дружить» с Соединенными Штатами против Ирана. По его словам, Багдад намерен поддерживать с Вашингтоном и Тегераном нормальные отношения.