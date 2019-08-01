Трамп перепутал спортивные титулы монгольского президента на встрече в Белом доме

Вашингтон, 1 августа. Президент США Дональд Трамп рассказал о лошади, которую его сыну подарил глава Монголии Халтмаагийн Баттулга. По словам Трампа, лошадь замечательно выглядит.

Перед началом встречи с монгольским коллегой, находящимся с официальным визитом в Вашингтоне, Трамп поблагодарил его за подарок.

«Victory … Спасибо большое за эту лошадь», ― приводит слова Трампа газета «Известия».

Кроме того, во время встречи произошел конфуз – Трамп перепутал спортивные титулы своего монгольского коллеги, по ошибке назвав его «сумоистом» вместо «самбиста».

«Монголы – замечательные бойцы. Они прекрасные борцы, чемпионы. С нами сегодня – великий чемпион сумо», ― заявил Трамп.

Американский президент поинтересовался у собравшихся журналистов, видели ли они фотографию подаренной лошади. Когда журналисты ответили «нет», Трамп сказал, что она «прекрасна».

Лошадь является традиционным монгольским подарком. Руководство Монголии дарило лошадей экс-министрам обороны Дональду Рамсфильду и Чаку Хейгелу, а также бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену. Сама лошадь сейчас находится в Монголии.

Напомним, что в начале июля президент России Владимир Путин подарил школьнику из Красноярского края щенка золотого ретривера. Собаку ребенку вручила министр образования Красноярского края Светлана Маковска. Министр встретилась с мальчиком и его родными возле центра «Необыкновенный ребенок», где школьник проходит реабилитацию по специальной программе. Маковская подчеркнула, что золотистые ретриверы очень добрые и ласковые собаки, они спокойны и отличаются особой любовью к детям.