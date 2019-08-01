Поисковики в Приморье обнаружили советский бомбардировщик ДБ-3 с останками экипажа

Владивосток, 1 августа. Поисковики приморского объединения «АвиаПоиск» Приморского регионального отделения «Поискового движения России» нашли останки членов экипажа советского дальнего бомбардировщика ДБ-3, который разбился в 1941 году.

Катастрофа произошла 12 июня 1941 года. Боевая машина вылетела с аэродрома «Воздвиженка» по маршруту Воздвиженка — Анучино — Новопокровка — Старобельмановка — Воздвиженка. В районе Анучино самолет отклонился от линии полета на 11 километров и упал в тайге.

По словам поисковиков, самолет врезался в склон сопки в отвесном пикировании, удар был настолько сильным, что авиационные моторы разорвались на куски, а стальные лонжероны разлетелись на фрагменты не более полуметра каждый.

«Стальные трубчатые стойки шасси просто лопнули, как пластмассовые», — рассказал командир «АвиаПоиска» Ярослав Ливанский.

Кроме останков членов экипажа были найдены фрагменты парашютных систем, части пулемета ШКАС и личные вещи членов экипажа. Отмечается, что один из авиаторов успел покинуть боевую машину до падения, катапультировавшись. Он приземлился в 2 километрах от места крушения.

Ранее поисковое объединение «Миус-Фронт» нашло в Ростовской области на границе с Украиной советский танк КВ-1 вместе с останками экипажа. Боевая машина была уничтожена ударом с воздуха в 1943 году при прорыве обороны фашистов во время наступательной операции Южного фронта.