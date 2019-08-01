Вашингтон, 1 августа. В США призвали к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном, которая бы охватила весь комплекс угроз. Об этом заявил глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео.

«США продолжат стремиться к дипломатическому решению, которое бы решило проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперед — это выработка всеобъемлющей сделки, которая бы охватила весь комплекс таких угроз», — говорится в заявлении госсекретаря США.

Руководство США в среду внесло в санкционный список главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. На сайте американского минфина сообщается, что Зариф оказался в списке лиц особой категории, которые попадают под санкции управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Представитель американской администрации позже сообщила журналистам, что Вашингтон намерен продолжить «проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и союзникам».

По словам высокопоставленного сотрудника американской администрации, Белый дом больше не считает Мохаммада Джавада Зарифа приоритетным контактом, каким он был при обсуждении ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая минувшего года объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе, которое было достигнуто «шестеркой» государств, куда входит и Россия в 2015 году. Иран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки через год.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном еще более осложнились после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Одно из судов, Front Altair, шло под флагом Маршалловых островов, Kokuka Courageous следовало под флагом Панамы.

Соединенные Штаты заявили, что ответственность за атаки лежит на Иране. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) позже задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero, на котором находились российские граждане. США и их союзники увидели в таком шаге угрозу со стороны Ирана.