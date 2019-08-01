Летевший в Иркутск самолет экстренно сел в Красноярске из-за дыма

Красноярск, 1 августа. Самолет авиакомпанией S7 Airlines, совершавший рейс Москва — Иркутск, был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Красноярска.

Как передает ТАСС, экипаж самолета сообщил пассажирам, что «совершить посадку в Иркутске оказалось невозможно из-за тумана и дыма».

Самолет вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в 19.00, в 1.30 по московскому времени борт приземлился в Красноярске. Ожидается, что самолет продолжит полет через два часа.

Напомним, в Иркутской области и Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.