Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Летевший в Иркутск самолет экстренно сел в Красноярске из-за дыма

42
0 Оставить комментарий

Летевший в Иркутск самолет экстренно сел в Красноярске из-за дыма

Красноярск, 1 августа. Самолет авиакомпанией S7 Airlines, совершавший рейс Москва — Иркутск, был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Красноярска.

Как передает ТАСС, экипаж самолета сообщил пассажирам, что «совершить посадку в Иркутске оказалось невозможно из-за тумана и дыма».

Самолет вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в 19.00, в 1.30 по московскому времени борт приземлился в Красноярске. Ожидается, что самолет продолжит полет через два часа.

Напомним, в Иркутской области и Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров