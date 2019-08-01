HBO готовит масштабный сериал о древнегреческой колдунье

Лос-Анджелес, 1 августа. Телеканал HBO готовит сериал из восьми эпизодов про древнегреческую колдунью Цирцею. Над картиной работают создатели блокбастера «Восстание планеты обезьян».

Как сообщает Variety, сериал представляет собой современный взгляд на древнегреческую мифологию, в его основе лежит книга Мадлен Миллер «Circe» («Цирцея»). В книге рассказывается о «любви, потери, трагедии» от лица главной героини, которая превращается из нимфы в грозную ведьму, готовую бросить вызов богам, титанам и монстрам.

Сценарий напишут Аманда Сильвер и Рик Джаффа.

«Я давний поклонник работ Рика и Аманды и их способности одновременно создавать эпические образные миры и эмоциональные, динамичные персонажи. В партнерстве с Питером Черниным и Дженно Топпингом у нас есть команда мечты, чтобы воплотить в жизнь «Цирцею», — отметила Сара Обри, глава отдела оригинального контента для HBO Max.

Джаффа и Сильвер ранее написали и продюсировали фильм «Восстание планеты обезьян». Они также работали над сценарием к фильму «Мир Юрского периода». В настоящее время они привлечены к написанию сценария третьего «Аватара» и ремейку «Мулан».

Неделей ранее глава HBO Кейси Блойс сообщил, что завершились съемки пилотного эпизода приквела одного из самых популярных сериалов мира «Игра престолов». Пока приквел носит неофициальное название «Долгая ночь».

По словам Блойса, сейчас идет монтаж эпизода. Дату премьеры пилотной серии приквела «Игры престолов» глава HBO пока сохранил в тайне. Блойс сообщил, что сам еще не видел финальный вариант первого эпизода «Долгой ночи», однако отметил, что его сильно впечатлил актерский состав.