Президент Бразилии пошутил, что влюбляется в Трампа

Рио-де-Жанейро, 1 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару пошутил, что все больше влюбляется в лидера США Дональда Трампа.

«После вчерашних похвальных слов от Трампа я с каждым разом все больше в него влюбляюсь», — заявил Болсонару.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не считает кумовством назначение сына президента Бразилии Эдуарду Болсонару послом в США. Американский лидер подчеркнул, что очень рад этому назначению.

«Я не считаю, что это кумовство, потому что его сын очень помог ему в предвыборной кампании, его сын выдающийся», — заявил Трамп.

Напомним, Эдуарду Болсонару руководит комитетом по международным делам и национальной обороне палаты депутатов Национального конгресса Бразилии.

Дипмиссию Бразилии в Вашингтоне возглавлял Сержиу Амарал. Он покинул свой пост в апреле 2019 года. Президент страны заявил, что причиной кадровых перестановок является необходимость улучшения имиджа Бразилии за рубежом.

Напомним, Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. Глава государства часто высказывает мнения созвучные с лидером США. Болсонару неоднократно подчеркивал, что считает Дональда Трампа примером. По его словам, он также как и Трамп хочет «сделать свою страну великой», сообщает «Газета.ru».

Отметим, президент США назвал Бразилию крупнейшим союзником Штатов вне НАТО. В мае 2019 года Трамп пообещал повысить союзнический статус Бразилии. Также он не исключил, что в будущем это страна может вступить в НАТО.