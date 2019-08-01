КНДР заявила об успешном испытании реактивного снаряда нового типа

Москва, 1 августа. КНДР под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына провела испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее военные Южной Кореи заявили, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия. Это уже второе испытание за неделю.

В сообщении северокорейского агентства отмечается, что «официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа». Отмечается, что данные ракеты будут «играть главную роль в наземных военных операциях».

В прошлый четверг появились данные, что два снаряда были запущены в Японское море со стороны КНДР. По информации СМИ, речь идет о баллистических ракетах малой дальности. В министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км.

Комментируя запуски ракет, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея «не проводила ядерное испытание». По его словам, ракеты малой дальности «испытывает уйма других стран».

В среду стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации в этот четверг, на которых будут обсуждаться ракетные пуски КДНР. Встречу запросили Великобритания, Франция и Германия.

Обеспокоенность ракетными пусками выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, таким образом генсек напомнил о скорейшем достижении денуклеаризации Корейского полуострова.