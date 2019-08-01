Минобороны России успешно испытало «военный интернет»

Москва, 1 августа. Министерство обороны России провело испытания «военного интернета», обеспечив обмен данными со скоростью 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами управления на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Для налаживания подобного канала связи российское оборонное ведомство использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Как отметили в Минобороны, все каналы связи надежно защищены от взлома. Это заявление было подтверждено и экспертами, изучившими ход проведенных испытаний.

Испытания новой технологии были проведены в Центральном военном округе. Во время учений были задействованы цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической̆ связи Р-438-Н «Белозер». Все передаваемые данные удалось полностью засекретить мобильными комплексами «Никель». Отмечается, что для развертывания техники, военным понадобилось лишь около часа.

Важным преимуществом новой сети является ее автономность, также отсутствие точек обмена трафиком с внешним интернетом. Благодаря этому, полностью исключается возможность утечек.

Эксперты отметили, что создание линий связи, которые могли бы обеспечивать скоростную передачу защищенных данных – нетривиальная задача, требующая значительных ресурсов.

«Такие линии необходимы им для решения локальных задач. Например, для проведения учений или в условиях боевых действий. Кроме того, подобный вид коммуникации может быть использован в зонах чрезвычайных ситуаций, где часто возникают проблемы с мобильной связью и интернетом», ―приводит газета «Известия» слова гендиректора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова.

В Минобороны отметили, что главной задачей подобных каналов связи станет передача и обработка данных для систем автоматизированного и боевого управления, что позволит штабу в режиме реального времени получать необходимую информацию с поля боя.