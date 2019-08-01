Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда страны при ООН

Вашингтон, 1 августа. Американский сенат поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН.

Согласно результатам голосования, за нее проголосовали 56 сенаторов, против высказались 34 человека. Указ о назначении должен подписать президент США Дональд Трамп.

В настоящий момент Келли Крафт занимает должность посла США в Канаде.

Напомним, в июне 2018 года Крафт получила конверт с белым порошком, а также письмо с угрозами. Анализ вещества показал, что оно не представляет никакой угрозы.