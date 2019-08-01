Минобороны РФ опубликовало документ о зверствах литовских карателей во время ВОВ

Москва, 1 августа. Рассекреченный документ о зверствах литовских эсэсовцах из организации «Смовчики» («Душители») во время Великой Отечественной войны был опубликован Министерством обороны России.

Опубликованный документ является актом, составленным 17 июля 1944 года, о зверствах литовских карателей местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР. Согласно ему, «Смовчики» были созданы уже в первые дни оккупации Литвы в 1941 году из местных жителей, выбравших предательство. Всего за несколько дней ноября 1941 года карательный отряд уничтожил около 900 человек, среди которых были старики и дети. Убийствам предшествовали жестокие пытки. Литовские каратели зачастую убивали людей, сжигая их или закапывая заживо. Еще около двухсот человек были отправлены в Германию в качестве «остарбайтеров».

«Постоянными обысками, облавами, арестами оставшееся население держалось в постоянном страхе и рабском исполнении любых затей оккупантов», ― говорится в акте.

По мнению ряда историков, изучавших архивные документы, именно прибалтийские коллаборационисты несут основную ответственность за самые жестокие преступление во время Великой Отечественной войны. Наиболее «отличились» литовские каратели, которые занимались массовым уничтожением населения на территории Литвы, Белоруссии и Украины. Например, 25-29 июня 1941 года литовскими националистами был устроен Каунасский погром, в котором они убили несколько тысяч евреев.