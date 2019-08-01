Германия отказалась выплачивать репарации Польше

Варшава, 1 августа. Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

После встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве Маас заявил, что для Германии «вопрос репараций закрыт».

При этом он добавил, что Германия чувствует себя обязанной «хранить память о преступлениях нацистов» даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого, передает РИА Новости.

В мае специальная группа экспертов, которая занимается вопросом получения репараций от Германии, опубликовала отчет, в котором говорилось, что Польша оценила ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, почти на триллион долларов. Эта цифра значительно превышает сумму, которая была названа сразу же после войны.

Возглавлявший экспертную группу депутат от правящей партии «Закон и справедливость» Аркадиуш Муларчик отметил, что подготовленный документ «комплексно описывает ущерб, понесенный Польшей во время Второй мировой войны» и «максимально точно демонстрирует все разрушения с самых разных перспектив».

Германия неоднократно заявляла, что никаких оснований для выплат Польше нет, и в качестве аргумента приводил отказ Варшавы от репараций в 1953 году.

Комментируя польский отчет, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что желание Польши потребовать от Германии репарации еще больше усилит конфликт внутри Европейского союза.

По его словам, очевидно, что за претензиями Польши стоит Великобритания, консервативное правительство которой на фоне выхода из Евросоюза весьма и весьма заинтересовано в ослаблении противостоящего ему фронта европейских держав во главе с Германией. Эксперт добавил, что этот удар по Евросоюзу на руку и нынешней администрации США.