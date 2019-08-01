Алибасов впервые рассказал о взаимоотношениях с гражданской женой

Москва, 1 августа. Известный продюсер Бари Алибасов впервые рассказал о своих взаимоотношениях с гражданской супругой Еленой Уронич, которая родила ему сына.

По словам Алибасова, он познакомился с ней в Саратове. Между молодыми людьми произошел роман, позже Уронич поняла, что беременна. Бари Алибасов не спешил регистрировать с ней отношения, продюсер просто уехал в Москву.

«Я ее уже не видел много лет. Даже не знаю, в каких условиях она живет. Не имею никакого представления», — рассказал Алибасов журналистам.

Он заявил, что не планирует помогать бывшей возлюбленной материально. Алибасов подчеркнул, что ее обязан содержать сын, который является небедным человеком.

«Я с ней не общаюсь лет сорок. Даже не представляю, как она сейчас выглядит», — подчеркнул Бари Каримович.

Продюсер рассказал, что с нынешней женой Лидией Федосеевой-Шукшиной у него полная идиллия, по его словам, рядом с ней «можно жить вечно».

Не обошел стороной Алибасов и историю с отравлением. Он подчеркнул, что вновь может оказаться в больнице. Продюсер заявил, что его пищевод сузился до семи миллиметров, поэтому он может принимать только жидкую пищу.

Ранее продюсер группы «На-На» заявил, что не будет судиться с производителем средства для прочистки труб «Крот», которое он по ошибке выпил, перепутав с соком. Алибасов подчеркнул, что судебный процесс — «это так все хлопотно».

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали 4 июня в НИИ Склифосовского с острым химическим отравлением. Медики диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Продюсер находился в состоянии искусственной комы до 11 июня. Его выписали из больницы 17 июня, сообщает «Газета.ru».

Ранее стало известно о доходах продюсера. За последние четыре месяца 2018 года он заработал 3,47 миллиона рублей, сообщает телеканал «360».