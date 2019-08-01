Первая книга о Гарри Поттере ушла с молотка за $35 тыс.

Лондон, 1 августа. Первая книга про Гарри Поттера с несколькими ошибками, допущенными при ее издании, ушла с молотка в Англии за 28,5 тыс. фунтов стерлингов (35 тыс. долларов).

Как передает Sky News, аукционный дом Hansons Auctioneers устроил торги 31 июля, в день рождения главного героя книги Гарри Поттера, а его создательницы Джоан Роулинг.

На торги было выставлено первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года. Тираж составлял всего 500 экземпляров. В издании, выпущенным издательским домом Bloomsbury, было несколько ошибок. В частности, на оборотной стороне обложки в слове «философский» пропущена вторая буква «о», а автор указан как Джоан, а не как Джей Кей Роулинг (J. K. Rowling), как во всех остальных книгах.

Владелец книги предпочел остаться неизвестным. Он купил книгу около 20 лет назад за один фунт.

Ранее СМИ сообщили, что студия Warner Bros. может снять сериал-приквел по вселенной «Гарри Поттера» с новыми героями. Сообщалось, что в сериале речь пойдет о событиях, которые происходили за несколько лет до начала основной истории о Гарри Поттере. Героями истории, по-прежнему, будут ученики и работники школы волшебства Хогвартс, но они не будут связаны с героями полнометражных фильмов.

Однако позже представители писательницы Джоан Роулинг опровергли слухи о запуске сериала. Как сообщала «Газета.ру», они заявили, что экранизировать истории о Гарри Поттере на телеэкранах не планируется.

В день рождения Поттера аналитики голосового ассистента «Маруся» назвали самые частые поисковые запросы жителей России о вселенной юного волшебника. Очень часто россияне ищут в Сети информацию о месте жительства главного героя. Многие запросы касаются того факта, не спрятал ли Волан-де-Морт крестраж на территории России.

Самыми необычными запросами оказались «Что делать, если встретил Дементора?» и «Почему Волан-де-Морт не спрятал крестраж в России?».