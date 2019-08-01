Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Первая книга о Гарри Поттере ушла с молотка за $35 тыс.

43
0 Оставить комментарий

Первая книга о Гарри Поттере ушла с молотка за $35 тыс.

Лондон, 1 августа. Первая книга про Гарри Поттера с несколькими ошибками, допущенными при ее издании, ушла с молотка в Англии за 28,5 тыс. фунтов стерлингов (35 тыс. долларов).

Как передает Sky News, аукционный дом Hansons Auctioneers устроил торги 31 июля, в день рождения главного героя книги Гарри Поттера, а его создательницы Джоан Роулинг.

На торги было выставлено первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года. Тираж составлял всего 500 экземпляров. В издании, выпущенным издательским домом Bloomsbury, было несколько ошибок. В частности, на оборотной стороне обложки в слове «философский» пропущена вторая буква «о», а автор указан как Джоан, а не как Джей Кей Роулинг (J. K. Rowling), как во всех остальных книгах.

Владелец книги предпочел остаться неизвестным. Он купил книгу около 20 лет назад за один фунт. 

Первая книга о Гарри Поттере ушла с молотка за $35 тыс.

Ранее СМИ сообщили, что студия Warner Bros. может снять сериал-приквел по вселенной «Гарри Поттера» с новыми героями. Сообщалось, что в сериале речь пойдет о событиях, которые происходили за несколько лет до начала основной истории о Гарри Поттере. Героями истории, по-прежнему, будут ученики и работники школы волшебства Хогвартс, но они не будут связаны с героями полнометражных фильмов.

Однако позже представители писательницы Джоан Роулинг опровергли слухи о запуске сериала. Как сообщала «Газета.ру», они заявили, что экранизировать истории о Гарри Поттере на телеэкранах не планируется.

Первая книга о Гарри Поттере ушла с молотка за $35 тыс.

В день рождения Поттера аналитики голосового ассистента «Маруся» назвали самые частые поисковые запросы жителей России о вселенной юного волшебника. Очень часто россияне ищут в Сети информацию о месте жительства главного героя. Многие запросы касаются того факта, не спрятал ли Волан-де-Морт крестраж на территории России.

Самыми необычными запросами оказались «Что делать, если встретил Дементора?» и «Почему Волан-де-Морт не спрятал крестраж в России?».

infox - new
Источник: Sky News
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров