Новый наряд Гузеевой вызвал шквал критики в Сети

Москва, 1 августа. Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева вернулась из поездки в Европу в Москву, где во время ее отсутствия заметно похолодало. Чтобы не замерзнуть, она была вынуждена утеплиться, надев голубую блузку, синие брюки, длинный пестрый кардиган и синие туфли с ярко-желтыми шнурками. Свой новый наряд она показала подписчикам Instagram.

Однако читатели не оценили ее новый внешний вид и раскритиковали новый наряд. По мнению критиков, Гузеевой нужно срочно поменять стилиста.

Некоторые комментаторы попытались выступить в защиту Гузеевой, однако критики обрушили свое недовольство и на них.

«Я написала, что думаю, злобные ведьмы», ― написала критикам телеведущей одна из читательниц Instaram Гузеевой, которая не выдержала шквала критики как в свой адрес, так и в отношении хозяйки страницы.

Сама Гузеева тоже не осталась в стороне. Иногда она позволяет себе дать резкий отпор критикам, пишет KP.ru.

«Значит так, недорогие не друзья. Я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю. Если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице, прокляну», ― однажды написала телеведущая.

Ранее Лариса Гузеева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при соблюдении жесткой диеты.

Гузеева объявила войну лишним килограммам несколько недель назад. Телеведущая рассказала в Instagram, что намерена следовать собственной диете. По словам Гузеевой, она будет питаться только полезными продуктами, в том числе рыбой, фруктами и кашей.