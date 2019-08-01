В Совфеде назвали неразумным введение США санкций против главы МИД Ирана

Москва, 1 августа. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал неразумным решение США ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

«Подобные действия со стороны США неразумны. Нельзя вводить санкции против того, с кем необходимо вести диалог и договариваться», — заявил Цево в беседе с RT.

Сенатор отметил, что Вашингтону пора уже убедиться, что санкции «не несут никакой пользы ни мировому сообществу, ни самим Соединенным Штатам».

По мнению Цекова, ограничительные меры США «абсолютно никак не скажутся на позициях Ирана». Он также обратил внимание на то, что Тегеран «выполнил все договоренности», тогда как Вашингтон в одностороннем порядке «от всего отказался и начал обвинять Иран в мнимых нарушениях».

«Такие действия Штатов не способствуют стабильности в мире», — резюмировал российский сенатор.

В среду власти США внесли в санкционный список Зарифа. Представитель администрации США сообщила журналистам, что Вашингтон продолжит «проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и союзникам». По ее словам, претензии США к Ирану связаны с осуществлением ядерной и ракетной программ, а также «поддержкой терроризма в регионе» и угрозами судоходству.

Отношения между США и Ираном значительно ухудшились за последние месяцы. Так, в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous. Штаты утверждают, что к инциденту причастны члены Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Пентагон обнародовал видеозапись, на которой рядом с танкерами якобы находятся иранские военные. Тегеран опровергает причастность к этому инциденту.

Позже иранские военные сбили американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. Штаты заявляли, что дрон находился в Ормузском проливе — международном воздушном пространстве. Позднее КСИР задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero, на котором находились российские граждане. Вашингтон и его союзники увидели в таком шаге угрозу со стороны Ирана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями. Он предостерег стороны от эскалации конфликта и призвал США отказаться от санкций, ультиматумов и шантажа в отношении Тегерана.